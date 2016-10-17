В сентябре ПриватБанк выплатил более 1 миллиарда гривень в счет погашения кредитов рефинансирования НБУ

В сентябре 2016 года ПриватБанк перечислил Национальному банку Украины 1 миллиард 045 миллионов гривень в счет погашения средств, полученных в качестве рефинансирования в период политической и экономической нестабильности 2014–2015 гг. В частности, банком в сентябре погашено 650 млн грн основной суммы кредита и 395 миллионов гривень процентов.

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Как сообщила пресс-служба ПриватБанка, банк погашает рефинансирование с опережением графика, согласованного с НБУ. С начала 2016 года банком погашены 5 756 975 639 гривень основной суммы кредита и 4 388 509 571 гривень процентов.

По словам руководителя казначейства ПриватБанка Людмилы Шмальченко, банк активно возвращает кредиты рефинансирования с учетом позитивной динамики депозитного портфеля и стабилизации ситуации на финансовом рынке.