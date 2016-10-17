Нацбанк утвердил стратегию валютных интервенций до 2020 года

Правление Национального банка Украины утвердило "Стратегию валютных интервенций Национального банка Украины на 2016-2020 годы", сообщается на сайте регулятора.

Согласно сообщению, стратегия определяет политику присутствия центрального банка на межбанковском валютном рынке в условиях режима инфляционного таргетирования и сохранения гибкого курсообразования гривни.

В рамках стратегии Нацбанк может использовать валютные интервенции для сглаживания функционирования валютного рынка, накопления международных резервов, поддержания трансмиссии ключевой процентной ставки в качестве основного инструмента денежно-кредитной политики.

Как отметил в ходе презентации стратегии директор департамента открытых рынков НБУ Сергей Пономаренко, интервенции регулятора выполняют вспомогательную роль для основного инструмента монетарной политики - процентной ставки, и при их проведении Нацбанк не влияет на фундаментальные тенденции рынка, лишь сглаживая временные эффекты.

Ссылаясь на стратегию, Пономаренко пояснил, что интервенции могут проводиться в четырех формах: валютный аукцион, интервенция по единому курсу, запрос лучшего курса и адресная интервенция.

Также представитель НБУ отметил, что в дальнейшем по мере достижения целевого уровня международных резервов регулятор планирует минимизировать свое присутствие на валютном рынке.

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Как сообщал УНИАН, НБУ констатировал девальвацию гривни к доллару в августе по официальному курсу на 2,6% после пяти месяцев укрепления. В сентябре, несмотря на укрепление со второй декады, гривня девальвировала еще на 1%. В результате показатель девальвации гривни к доллару США по официальному курсу с начала года, в январе-сентябре, вырос до 7,9%.

Сегодня, 17 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,78/25,80 гривни/доллар.

Исторический минимум курса украинской гривни по отношению к доллару США, зафиксированный в феврале 2015 года, составляет 30,01 гривни/доллар.