В НБУ заявили, что могут продолжить либерализацию валютного рынка
Тактика регулятора по либерализации валютного рынка привязана не к конкретным датам, а к определенным условиям на рынке.
Национальный банк Украины при благоприятной ситуации на валютном рынке для его дальнейшей либерализации прежде всего рассмотрит возможность смягчения обязательной продажи валюты, предельного срока возврата выручки и ограничения покупки валюты банками, сообщил сегодня журналистам директор департамента открытых рынков НБУ Сергей Пономаренко.
Представитель НБУ напомнил, что тактика регулятора по либерализации валютного рынка привязана не к конкретным датам, а к определенным условиям на рынке.
"Сказать конкретные даты на сегодня я не смогу. Основные параметры, на которые мы смотрим, это процент обязательной продажи, предельный срок возврата валютной выручки, 0,1% по операциям банков", - сказал Пономаренко.
По его словам, когда на рынке создаются условия для смягчения ограничений, регулятор в первую очередь рассматривает возможность либерализации этих норм.
В то же время, как отметил Пономаренко, в настоящее время на валютном рынке, помимо обязательной, есть и добровольная продажа валюты, и зачастую все 100% валюты, заходящей в страну, продаются на межбанке.
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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины анонсировал смягчение административных ограничений на валютном рынке, установленных в течение 2014-2015 годов для стабилизации курса национальной валюты.
В настоящее время продолжает действовать ряд ограничений, включая требование по обязательной продаже 65% поступлений валютной выручки и 120-дневный контроль расчетов по внешнеэкономическим контрактам, а также ограничение на покупку безналичной валюты и банковских металлов за гривни по собственным операциям банков до 0,1% регулятивного капитала в день.
Сегодня, 17 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,78/25,80 гривни/доллар.
Исторический минимум курса украинской гривни по отношению к доллару США, зафиксированный в феврале 2015 года, составляет 30,01 гривни/доллар.