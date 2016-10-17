В НБУ заявили, что могут продолжить либерализацию валютного рынка

15:35, 17 октября 2016
Финансы
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Тактика регулятора по либерализации валютного рынка привязана не к конкретным датам, а к определенным условиям на рынке.

Фото УНИАН

Национальный банк Украины при благоприятной ситуации на валютном рынке для его дальнейшей либерализации прежде всего рассмотрит возможность смягчения обязательной продажи валюты, предельного срока возврата выручки и ограничения покупки валюты банками, сообщил сегодня журналистам директор департамента открытых рынков НБУ Сергей Пономаренко.

Представитель НБУ напомнил, что тактика регулятора по либерализации валютного рынка привязана не к конкретным датам, а к определенным условиям на рынке.

"Сказать конкретные даты на сегодня я не смогу. Основные параметры, на которые мы смотрим, это процент обязательной продажи, предельный срок возврата валютной выручки, 0,1% по операциям банков", - сказал Пономаренко.

По его словам, когда на рынке создаются условия для смягчения ограничений, регулятор в первую очередь рассматривает возможность либерализации этих норм.

В то же время, как отметил Пономаренко, в настоящее время на валютном рынке, помимо обязательной, есть и добровольная продажа валюты, и зачастую все 100% валюты, заходящей в страну, продаются на межбанке.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины анонсировал смягчение административных ограничений на валютном рынке, установленных в течение 2014-2015 годов для стабилизации курса национальной валюты.

В настоящее время продолжает действовать ряд ограничений, включая требование по обязательной продаже 65% поступлений валютной выручки и 120-дневный контроль расчетов по внешнеэкономическим контрактам, а также ограничение на покупку безналичной валюты и банковских металлов за гривни по собственным операциям банков до 0,1% регулятивного капитала в день.

Сегодня, 17 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,78/25,80 гривни/доллар.

Исторический минимум курса украинской гривни по отношению к доллару США, зафиксированный в феврале 2015 года, составляет 30,01 гривни/доллар.

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