Миссия МВФ может начать работу в Украине 26 октября – Минфин

Миссия ключевого кредитора Украины – Международного валютного фонда намерена вернуться в Украину в рамках очередного пересмотра программы реформ, утвержденной в марте прошлого года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства финансов, миссия начнет работу 26 октября.

"С 26 октября (ожидаем приезда – УНИАН)", - сообщили в Минфине.

Как сообщал УНИАН, Украина возобновила сотрудничество с МВФ по четырехлетней программе расширенного финансирования (EFF) объемом финансирования 17,5 миллиарда долларов в сентябре текущего года - после более чем годичного перерыва. Совет директоров Фонда 14 сентября сообщил о завершении второго пересмотра программы сотрудничества с Украиной и принял решение выделить Киеву третий по счету кредитный транш объемом 1 миллиард долларов. Два предыдущих транша Украина получила в 2015 году. Таким образом, общий объем уже выделенного финансирования составил 7,62 миллиарда долларов.

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До конца года Украина ожидает еще одного пересмотра программы реформ и выделения к декабрю четвертого кредитного транша объемом 1,3 миллиарда долларов. В случае, если такое решение будет принято, но станет первым подобным решением в истории отношений Украины с Фондом. Ранее все программы сотрудничества завершались на получении нашей страной 2-3 траншей.

Вместе с тем, для получения средств Украина должна будет представить модель реформы пенсионной системы, которую следует начать уже в 2017 году, модель запуска рынка земли, модель налоговых изменений, включающую упразднение спецрежима уплаты НДС для агропредприятий и упрощенной системы налогообложения для юридических лиц. Также МВФ оценит проект госбюджета на 2017 год.