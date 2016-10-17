Дефицит внешней торговли товарами Украины составил почти $1,5 миллиарда

Дефицит внешней торговли товарами в Украине в январе-августе 2016 года составил 1,465 миллиарда долларов против 548,5 миллиона долларов профицита за аналогичный период прошлого года.

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, экспорт товаров из Украины в январе-августе 2016 года к январю-августу 2015 года снизился на 9% – до 22,719 миллиарда долларов, импорт – на 0,9%, до 24,184 миллиарда долларов.

Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,94 (в январе-августе 2015 года – 1,02). Внешнеторговые операции в этот период проводились с партнерами из 219 стран мира.

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Согласно приведенным данным, объем экспорта товаров в страны ЕС по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 4,4% – до 8,601 миллиарда долларов и составил 37,9% в общем объеме экспорта.

Импорт товаров из стран ЕС за этот период вырос на 6,6% – до 10,617 миллиарда долларов и составил 43,9% в общем объеме импорта.

Объем экспорта товаров в Российскую Федерацию снизился на 30% – до 2,226 миллиарда долларов, импорта из РФ – на 36,8%, до 3,102 миллиарда долларов.

В Госстате напомнили, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, дефицит внешней торговли товарами в Украине в январе-июле 2016 года составил 947,4 миллиона долларов против 485,4 миллиона долларов профицита за аналогичный период прошлого года.