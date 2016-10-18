НБУ против принятия законопроекта по ограничению его независимости

Национальный банк Украины считает недопустимым принятие законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения прозрачности деятельности Национального банка Украины и повышения его ответственности перед обществом", предложенного рядом народных депутатов.

Согласно сообщению на сайте регулятора, указанный законопроект является попыткой свернуть процесс реформирования финансового сектора в Украине и навредить выполнению НБУ целей по снижению инфляции.

"Законопроектом №5257, внесенным народными депутатами, предполагается лишение НБУ институциональной, политической и финансовой независимости. Это полностью меняет идеологию закона о независимости центробанка и распределения компетенций его органов, разработанных в соответствии с рекомендациями миссии МВФ и заложенных последними изменениями 2015 года", - говорится в сообщении.

По мнению регулятора, предложения парламентариев по изменению мандата и целей Национального банка является чистым проявлением популизма.

В частности, НБУ отмечает, что законопроектом предлагается установить целью для НБУ достижение и поддержание валютно-курсовой стабильности, а это, по словам регулятора, несопоставимо с экономической реальностью и одновременным поддержанием ценовой стабильности.

"Искусственный контроль обменного курса гривни приведет к накоплению макроэкономических дисбалансов, которые, в конце концов, повлекут за собой резкий рост инфляции и ухудшение благосостояния населения. В таком случае центральный банк не сможет влиять на покупательную способность населения как производную от уровня инфляции, а, следовательно, и на благосостояние украинцев", - подчеркнул регулятор.

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НБУ напомнил, что Украина уже имеет крайне негативный опыт поддержания валютно-курсовой стабильности, которое происходило за счет накопления долгов государства в иностранной валюте и расходования золотовалютных резервов. Такая политика в предыдущие годы была одной из главных причин глубокого экономического кризиса, в котором оказалась Украина. Национальный банк не исключает, что возвращение к поддержанию валютно-курсовой стабильности может стать причиной новой финансового и экономического кризиса.

Как сообщал УНИАН, 18 июня 2015 года Верховная Рада Украины приняла президентский законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно построения институциональной способности Национального банка Украины", необходимый для получения Украиной второго транша в рамках программы с Международным валютным фондом.

Закон предусматривает ужесточение фискальной независимости НБУ, повышение роли Совета Нацбанка в деятельности регулятора, изменение функций правления и сокращение его состава, а также определяет особенности взаимодействия НБУ с другими органами власти и страхование профессиональной ответственности работников регулятора.