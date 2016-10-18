Дефицит Пенсионного фонда составил 156 миллиардов при общем бюджете 285

Дотация из государственного бюджета на покрытие дефицита Пенсионного фонда в 2017 году запланирована на уровне 156 миллиардов гривень при общем бюджете фонда 285 миллиардов гривень.

Об этом во время встречи с представителями американской торговой палаты в Украине сообщил первый заместитель председателя правления Пенсионного фонда Николай Шамбир.

"Дотация из госбюджета заложена в размере 156 миллиардов гривень. На сегодняшний день (дотация в 2016 году - УНИАН) – это 40,3 миллиарда гривень. Общий бюджет фонда запланирован в размере 285 миллиардов гривень", - сказал Шамбир.

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Он отметил, что такие цифры заложены в законопроект о госбюджете на 2017 год, который Верховная Рада планирует рассмотреть на текущей пленарной неделе - с 18 до 21 октября.

Также Шамбир отметил, что в законопроектах, поданных с бюджетом, внесена норма о продлении понижающего коэффициента выплаты пенсии для работающих пенсионеров на уровне 85%.