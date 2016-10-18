С начала 2016 года ПриватБанк пополнил Фонд гарантирования вкладов более чем на миллиард

За 9 месяцев 2016 года ПриватБанк перечислил в Фонд гарантирования вкладов физлиц свыше 1 миллиарда гривень, подтвердив статус крупнейшего донора фонда.

Как сообщила пресс-служба банка, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем финансирования ФГВФЛ со стороны ПриватБанка увеличился на 22% (с 846 760 455 гривень за 9 месяцев 2015 года до 1 032 865 386 гривень на 1 октября 2016 года).

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"С момента основания Фонда гарантирования вкладов мы перечисляем в него самые крупные взносы, фактически выступая гарантом надежности сбережений для клиентов всех украинских банков", – отмечает первый заместитель председателя правления ПриватБанка Олег Гороховский.

Напомним, по итогам 2015 года ПриватБанк стал крупнейшим донором ФГВФЛ за всю его историю, перечислив более 1,1 миллиарда гривень. Как сообщает пресс-служба банка, размер взноса каждого банка определяется объемом вкладов населения, а в нынешнем году ПриватБанк остается лидером доверия вкладчиков.

За последние пять лет вклад банка в увеличение средств фонда вырос втрое – с 301,29 миллиона гривень в 2011 г. до 1,047 миллиарда гривень по итогам 9 месяцев 2016 г. ПриватБанк является участником Фонда гарантирования вкладов физических лиц с 1999 года.