Порошенко выделил еще 7 миллиардов на оборону, безопасность и зарплаты чиновников

Президент Украины Петр Порошенко подписал принятый Верховной Радой закон о внесении изменений в Государственный бюджет на 2016 год и дополнительном выделении 7,1 миллиарда гривень на финансирование вопросов безопасности и обороны, зарплат чиновников, а также на поддержку угольных шахт и инвестпроектов Фонда регионального развития.

Как сообщается на сайте Верховной Рады, документ возвращен в парламент с подписью президента.

"18 октября (закон - УНИАН) возвращен с подписью президента", - отмечается на сайте парламента.

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Как сообщал УНИАН, 6 октября Верховная Рада Украины приняла закон о внесении изменений в Государственный бюджет на 2016 год и одобрила дополнительное выделение 7,1 миллиарда гривень на финансирование вопросов безопасности и обороны, зарплат чиновников, а также на поддержку угольных шахт и инвестпроектов Фонда регионального развития за счет экономии средств по обслуживанию кредитов и неиспользованных ресурсов бюджетов неподконтрольных территорий.

За принятие законопроекта №5217 "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2016 год" за основу и в целом проголосовали 265 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Законопроект был разработан в правительстве и предложенная роспись средств предполагает, что средства будут направлены на нужды Минобороны в размере 800 миллионов гривень, Национальной полиции в размере 2 миллиардов гривень, Госпогранслужбе - 963,5 миллиона гривень, Госслужбе по чрезвычайным ситуациям - 50 миллионов гривень, Главному управлению разведки Минобороны - 175 миллионов гривень, СБУ - 128,5 миллиона гривень, Управлению госохраны - 51 миллион гривень, Госспецтрансслужбе - 5,4 миллиона гривень.

Увеличены расходы на оплату труда госслужащих, включая сотрудников администраций всех уровней и сотрудников дипломатических учреждений, на 1,5 миллиарда гривень. Кроме того, помимо прочих расходных статей, на 950 миллионов гривень предлагается увеличить финансирование инвестиционных программ по линии Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ.