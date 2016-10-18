Британия выбыла из пятерки инвестиционно привлекательных стран

Великобритания потеряла место в пятерке стран с наибольшей инвестиционной привлекательностью по версии консалтинговой компании Ernst & Young после решения о выходе из ЕС, сообщает ZN.ua.

"Как говорится в докладе EY под названием Global Capital Confidence Barometer, лидерами рейтинга остаются США, Китай, Германия, Канада, Франция и Япония, тогда как Великобритания опустилась на седьмое место", - говорится в сообщении.

Отмечается, что потенциальных инвесторов, в первую очередь из стран Евросоюза, пугает неопределенность, связанная с выходом Великобритании из ЕС (Brexit), а также другие геополитические изменения, в том числе грядущие выборы в США.

По итогам предыдущего исследования компании, проводившегося в апреле, Великобритания занимала второе место в мире.

"Brexit - яркий пример геополитических изменений, которые затрудняют международные инвестиции", - заявил заместитель вице-президента EY Стив Крускос.

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По его словам, в перспективе Британия должна вернуться в пятерку наиболее инвестиционно-привлекательных стран, однако кратковременный период неуверенности дает инвесторам время для раздумий.

"Вместе с тем EY делает вывод, что масштабные изменения в мире, включая развитие технологий, размывание границ между отраслями экономики, динамику рабочей силы и геополитическую неопределенность, подталкивают компании к слияниям и поглощениям. В рамках опроса представители 57% компаний, что близко к рекордно высокому уровню, заявили о намерении активизировать усилия на рынке M&A в ближайшие 12 месяцев", - подчеркивает издание.

Рейтинг Ernst & Young составлен на основе опроса 1700 руководителей компаний в 45 странах мира в августе-сентябре этого года.