Повышение пенсионного возраста в Украине в ближайшее время невозможно - Кабмин

Кабинет министров Украины считает невозможным повышение пенсионного возраста в ближайшее время и призывает не распространять мифов о том, что такая норма содержится в Меморандуме сотрудничества Украины с ключевым кредитором страны Международным валютным фондом.

Об этом говорится в сообщении на официальной странице правительства в Twitter.

"Вокруг сотрудничества правительства и МВФ распространяется много мифов и легенд, - говорится в сообщении. - В договоренностях с МВФ речь идет о пенсионной реформе, а не о повышении пенсионного возраста. Правительство очень четко сформулировало позицию: сегодня такое повышение невозможно".

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Как сообщал УНИАН, Украина находится в программе реформ, согласованной с МВФ и утвержденной в марте 2015 года. Одним из структурных маяков этой программы является разработка и введение параметрической пенсионной реформы, предусматривающей, прежде всего, сокращение дефицита Пенсионного фонда путем ряда мер, в том числе пересмотра размера пенсий, возраста выхода на пенсию, сокращения льготных пенсий и повышения пенсионного возраста, но в долгосрочной перспективе. При этом в МВФ не настаивают лишь на возрастном решении проблем пенсионной системы.

В этой связи ранее вице-премьер-министр Павел Розенко отмечал, что правительство не намерено поднимать вопрос о повышении пенсионного возраста для украинцев, пока не будет увеличена продолжительность жизни на 7-10 лет.

В свою очередь министр финансов Украины Александр Данилюк подчеркивал, что в рамках сотрудничества с МВФ Украина должна до конца года определиться с моделью реформы пенсионной системы, при этом об обязательном повышении пенсионного возраста уже до конца текущего года речи не идет.