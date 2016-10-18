Украина запретила деятельность ряда российских платежных систем

Украина в пакете санкций против Российской Федерации запретила деятельность российских платежных систем на территории Украины.

Соответствующий указ, подписанный 17 октября президентом Петром Порошенко, о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 16 сентября 2016 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" опубликован на сайте президента.

В частности, указом вводится запрет на осуществление деятельности в Украине платежных систем "Золотая Корона", "Колибри" (ранее – "Блиц"), "Международные денежные переводы Лидер", "Юнистрим", Anelik и Blizko.

Всего в соответствии с документом санкции коснутся 271 российской компании и 682 физических лиц.

Как сообщалось, 16 сентября СНБО ввел дополнительные санкции против лиц, причастных к российской агрессии против Украины, а также к противоправным действиям против украинского народа.

По данным СНБО, тогда в прошлогодний санкционный список были дополнительно включены 335 физических и 167 юридических лиц.

Читайте такжеПорошенко утвердил расширенный санкционный список причастных к российской агрессии в Украине

Также были продлены санкции в отношении всех физических (исключая умерших) и юридических лиц, введенные с 16 сентября 2015 года.

Дополнительно президент Украины поручил подготовить отдельное решение об ограничительных мероприятиях (санкциях) в отношении лиц, причастных к проведению так называемых "выборов в Государственную думу РФ" на территории оккупированного Крыма. Это касается как "депутатов", так и членов "избирательных комиссий", отметили в СНБО.

Также решением СНБО от 16 сентября поручено Кабинету министров вместе с СБУ при участии Национального банка и Генпрокуратуры обеспечить реализацию и мониторинг эффективности этих санкций.

В свою очередь Министерство иностранных дел Украины должно проинформировать компетентные органы Европейского Союза, США и других государств о введении санкций и поставить перед ними вопрос о применении аналогичных ограничительных мер к соответствующим лицам.