ПФ планирует перейти на электронный документооборот до конца года

Об этом во время встречи с представителями Американской торговой палаты в Украине сообщил первый заместитель председателя правления Пенсионного фонда Николай Шамбир.

"Сегодня банки получают зачисление пенсий в виде бумажных списков и на электронном носителе. Мы планируем перейти полностью на электронный документооборот. И я думаю, что при запуске централизованной системы (назначения и выплаты пенсий – УНИАН) это первый вопрос, который будет решен", – сказал Шамбир.

Он отметил, что Пенсионный фонд планирует внедрить эту централизованную систему в промышленную эксплуатацию до конца текущего года. В то же время, по словам Шамбира, полноценный запуск системы по всей стране может занять больше времени.

"В крайнем случае мы сможем ее запустить в отдельных областях и дальше на протяжении следующего года закрыть этот вопрос", – добавил зампред.

Также Шамбир отметил, что уже сегодня система Пенсионного фонда, которая разделена по региональным отделениям, позволяет проводить сверку и получать данные по всем пенсионерам и застрахованным лицам в Украине.

"У нас бюджет фонда – 256 миллиардов гривень (в 2016 году – УНИАН). Все эти 256 миллиардов гриивень мы можем разложить по каждому человеку. Всю эту информацию можно собрать по иерархической системе и все можно проконтролировать", – сказал он.

В то же время чиновник отметил, что, хотя все данные и внесены в электронные базы, копий документов там нет, и только после перевода в электронный вид всего массива документов можно будет добиться полной автоматизации всех процессов.

Также Шамбир сообщил, что проводимая Министерством финансов верификация баз данных Пенсионного фонда помогает сопоставлять данные из разных источников, находить и исправлять множество ошибок, которые имеются в базах данных.

"Сопоставление баз данных должно происходить на постоянной основе, чтобы выявлять возможные злоупотребления, которые происходят в данной сфере. Также мы уже сейчас видим, что есть очень много разногласий в информации, информация очень несовершенна, проводится громадная техническая работа по устранению этих неточностей", – отметил Шамбир.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 14 сентября утвердил стратегию модернизации Пенсионного фонда, предусматривающую электронизацию операционных процессов, введение принципа экстерриториальности и сокращение штата.

В частности, предусматривается создание единой автоматизированной системы управления и контроля за финансами фонда с соответствующей аналитической составляющей, что позволит проводить мониторинг эффективности использования средств фонда, а также расширяются возможности использования персонифицированных данных об уплате взносов в Пенсионный фонд. Эти данные будут использоваться в том числе для выявления признаков теневой занятости и увеличения таким образом поступлений в Пенсионный фонд.

Государственная аудиторская служба начала проверки 18 отделений Пенсионного фонда Украины в 15 регионах страны на основе результатов верификации пенсионных платежей, проведенной Министерством финансов Украины.

В ведомстве отметили, что на середину октября обработаны уже более 20,5 тыс. записей по выплате пенсий, проверена информация по 1925 людям. Из общего числа проверенных лиц аудиторы подтвердили 5 случаев нарушений при выплате пенсий. Кроме того, органы Пенсионного фонда самостоятельно обработали информацию, предоставленную Минфином, по результатам чего своевременно прекратили выплаты пенсий 988 людям по факту смерти, а также частично вернули пенсии, выплаченные сверх нормы 14 пенсионерам.