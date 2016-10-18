В ПФ назвали возможные сроки запуска в Украине накопительной пенсионной системы

Запуск второго, накопительного, уровня пенсионной системы в Украине возможен в течение двух-трех лет при условии стабильного экономического роста.

Об этом во время встречи с представителями Американской торговой палаты в Украине сообщил первый заместитель председателя правления Пенсионного фонда Николай Шамбир.

"При удачном развитии экономики, я считаю, что это можно запустить за два-три года. При том, что мы будем видеть перспективу развития экономики", - сказал Шамбир.

Он отметил, что развитие накопительной пенсионной системы и негосударственных пенсионных фондов в Украине возможно только если законодательно сделать накопительный уровень обязательным для граждан.

Отвечая на вопрос о том, достаточно ли защищены права вкладчиков в негосударственные пенсионные фонды, Шамбир отметил, что действующее законодательство может справиться с этой проблемой.

"Контроль в данной сфере осуществляется Нацкомиссией (Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг – УНИАН). Относительно законодательства: я общался с экспертами, и они видят, что оно имеет высокий уровень защиты", - пояснил Шамбир.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров весной 2015 года зарегистрировал в Верховной Раде проект закона о внедрении накопительной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования. Министр социальной политики Павел Розенко заявлял тогда, что средства накопительного пенсионного фонда, который будет создан в рамках пенсионной реформы предположительно к 2017 году, будут жестко контролироваться государством и вкладываться в надежные активы, что позволит запустить фондовый рынок и придать импульс развитию экономики в целом.

В то же время, эксперты после обсуждения законопроекта предложили убрать из него норму о государственном накопительном пенсионном фонде. По их мнению, исходя из иностранного опыта, функцию управления накоплениями граждан лучше выполняют частные фонды.

Однако законопроект так и не был принят, а весной 2016 года в парламент внесли новый законопроект №4608 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения накопительной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования и единых принципов начисления пенсий". Документ предлагает внедрить в Украине накопительную пенсионную систему не с 1 января, а с 1 июля 2017 года.

Как указывается в пояснительной записке, с 1 июля 2017 года вводится уплата страховых взносов во второй уровень пенсионной системы застрахованными лицами, которые к этой дате не достигли пенсионного возраста. Размер страхового взноса в первый год составит 2% и ежегодно будет увеличиваться на один процент до достижения в 2020 году 5%.