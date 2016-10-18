Нацбанк укрепил официальную гривню до 25,66 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 19 октября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2566,3049 (18 октября – 2578,3191)

100 EUR – 2821,1390 (18 октября – 2834,6040)

10 RUR – 4,0806 (18 октября – 4,0828)

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Как сообщал УНИАН, 18 октября котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,61/25,65 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,1250/28,1690 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4070/0,4080 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,6630 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 558 сделок на сумму 508,13 миллиона долларов.