Нацбанк обновил методологию расчета официального курса гривни

Согласно сообщению Нацбанка, изменения предусмотрены постановлением Правления НБУ №391 от 13 октября 2016 года "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины".

Во-первых, Национальный банк совершенствует методологию расчета официального курса гривни к доллару США, на основе которого рассчитывается официальный курс гривни к другим иностранным валютам. До сих пор официальный курс рассчитывался как средневзвешенный курс продавцов и покупателей, сложившийся по данным Системы подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке Украины. Теперь же расчет будет включать только соглашения между банками, а также между банками и НБУ. Во-вторых, Нацбанк обновит списки валют для ежедневного и ежемесячного установления официального курса гривни к иностранным валютам с учетом изменения структуры внешней торговли Украины в последние годы и корректировки Классификатора иностранных валют и банковских металлов в апреле этого года.

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Как сообщал УНИАН, Нацбанк анонсировал дальнейшее смягчение административных ограничений на валютном рынке, установленных в течение 2014-2015 годов для стабилизации курса национальной валюты.

Исторический минимум курса украинской гривни по отношению к доллару США, достигнутый в феврале 2015 года, составляет 30,01 грн/долл.

Во вторник, 18 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,61/25,65 грн/долл.