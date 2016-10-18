Всемирный банк одобрил выделение Украине $500 миллионов кредита на закупку газа

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook министр финансов Украины Александр Данилюк.

«Приветствую сегодняшнее решение правления Всемирного банка предоставить гарантии «Нафтегазу» (НАК «Нафтогаз Украины» - УНИАН) на кредит размером 500 млн долл. на покупку газа, - написал Данилюк. - Это позволит спокойно пройти отопительный сезон. Вместе с коллегами из «Нефтегаза» несколько месяцев работали над этим проектом. Также активно обсуждали этот вопрос с руководством Всемирного банка во время моего визита в Вашингтон на прошлой неделе. Теперь украинские дома будут полностью обеспечены теплом зимой».

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Как сообщал УНИАН,Украина начала переговоры со Всемирным банком о предоставлении нашей стране кредитных ресурсов для закупки газа весной текущего года. К лету основной этап переговоров был завершен, однако решение о выделении гарантий было привязано к результативности работы Киева с Международным валютным фондом. В середине сентября Фонд после более чем годичной паузы возобновил кредитование экономики Украины и выделил третий кредитный транш в размере 1 млрд долл. по четырехлетней программе EFF, одобренной в марте 2015 года.

Следом стало известно, что заседание Совета директоров Всемирного банка по Украине состоится 18 октября.