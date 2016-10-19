Нацбанк утвердил порядок применения санкций к банкам за нарушение закона о финансовой реструктуризации

Соответствующий порядок утвержден постановлением правления регулятора №392 от 13 октября 2016 года.

Согласно документу, предложение о применении санкций к банкам могут быть поданы должником или созданными в рамках выполнения закона наблюдательным советом, секретариатом или арбитражным комитетом. Предложение должно сопровождаться описанием нарушения, а также копиями подтверждающих документов.

Окончательное решение о применении санкций принимает комитет НБУ по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора платежных систем.

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Нацбанк будет принимать решение о применении санкций на протяжении 30 календарных дней со дня получения полного пакета документов от инициатора.

Банк на протяжении пяти рабочих дней со дня уплаты штрафа обязан письменно уведомить об этом НБУ, а также предоставить копию документа, подтверждающего платеж.

В случае непредоставления банком подтверждения об уплате штрафа НБУ будет обращаться в суд с иском о взыскании с банка соответствующей суммы.

Как сообщал УНИАН, в июне 2016 года Верховная Рада Украины приняла закон "О финансовой реструктуризации", который был разработан Министерством финансов совместно с Национальным банком Украины, Независимой ассоциацией банков Украины, Европейским банком реконструкции и развития и Всемирным банком.

Этот документ был разработан для преодоления последствий кризиса в Украине и будет способствовать экономическому росту в стране благодаря механизмам добровольного внесудебного урегулирования проблемных долгов работающих предприятий перед банками, предусмотренного в меморандуме с Международным валютным фондом.

Эксперты оценивают общую сумму задолженности компаний, которые попадут под действие предложенного в законе механизма, примерно в 200 млрд грн.