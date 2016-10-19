НБУ обязал банки прекратить сотрудничество с платежными системами России

Национальный банк Украины обязал банки и небанковские учреждения прекратить предоставление услуг международных платежных систем, созданных резидентами Российской Федерации, завершить взаиморасчеты по осуществленным операциям и вернуть в Национальный банк Украины свидетельства о регистрации участия в таких международных платежных системах.

Как сообщается на сайте НБУ, соответствующее решение принято на основании указа президента Украины от 17 октября, которым введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Нацбанк напомнил, что в рамках этого решения санкции применяются сроком на 1 год к платежным организациям международных платежных систем, созданных резидентами Российской Федерации. В том числе запрещено согласование условий и порядка деятельности в Украине международных платежных систем Anelik, Blizko, "Колибри» (ранее – "Блиц"), "Юнистрим". Также запрещена деятельность на территории Украины компаниям "Платежный центр" – платежной организации международной платежной системы "Золотая Корона" и "Лидер" – платежной организации системы "Лидер".

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Помимо этого, отменяется регистрация договоров резидентов Украины об участии в международных платежных системах Anelik, Blizko, "Колибри", "Юнистрим", "Золотая Корона", "Лидер".

Нацбанк предлагает ознакомиться с перечнем внутригосударственных и международных платежных систем, имеющих право работать в Украине, на своем сайте в разделе "Платежные системы и расчеты".

Как сообщал УНИАН, Украина в пакете санкций против Российской Федерации запретила деятельность российских платежных систем на территории Украины. Соответствующий указ, подписанный 17 октября президентом Петром Порошенко, о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 16 сентября 2016 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" опубликован на сайте президента.