Офис сопровождения инвестиций хочет в 2017 году привлечь в Украину не менее $1 миллиарда

Новосозданный Офис сопровождения инвестиций планирует за счет своей деятельности в 2017 году обеспечить привлечение в экономику Украины дополнительно не менее 1 миллиарда долларов прямых иностранных инвестиций.

Об этом заявил директор Офиса Даниил Билак на заседании правительства в среду.

"Мы бы хотели консервативно (по консервативным оценкам – УНИАН) открыть доступ к инвестициям в 1 миллиард долларов в следующем году", – сказал он.

По словам Билака, Офис намерен обеспечить прямой контакт инвесторов с правительством.

"Мы планируем с каждым инвестором, который хочет серьезные средства инвестировать, подписать меморандум о взаимопонимании именно с премьером, который будет определять, какие обязательства берет на себя государство, а какие – инвестор. В том числе социальные инвестиции, в том числе инфраструктура", – сказал он.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 19 октября создал Офис сопровождения инвестиций, призванный помогать инвесторам во всех аспектах деятельности в стране, а также назначил директором Офиса руководящего партнера киевского офиса юридической компании CMS Cameron McKenna LLC Даниила Билака.

Глава Национального инвестиционного совета Борис Ложкин отмечал, что Украина в случае реализации реформ может уже в 2017 году привлечь порядка 3-5 миллиардов долларов инвестиций.

По данным Государственной службы статистики, объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины (акционерный капитал нерезидентов) на 1 июля 2016 года составил 44,791 миллиарда долларов, что на 2,282 миллиарда долларов, или на 5,4%, больше показателя на начало года на уровне 42,509 миллиарда долларов.