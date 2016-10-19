Эксперт: повышение акциза грозит ростом контрабанды и контрафакта в табачной сфере

Об этом в своем блоге «Акцизы-2017: повторяем свои ошибки» пишет главный редактор журнала "Деньги" Александр Крамаренко.

Также автор предостерегает, что такая политика не даст эффекта по части снижения табакокурения: «Вместо этого будем иметь рост потребления дешевых сортов и, возможно, контрабанды/контрафакта(«водочный сценарий»)».

«В результате применения проекта Минфина получим относительно мягкое удорожание дешевых сигарет и куда более сильное удорожание сигарет дорогих/качественных сортов. Потому что адвалорная составляющая для дешевых сигарет «прячется» внутри МНО, а для более дорогих – фактически, добавляется сверху», - говориться в статье.

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Анализируя европейский опыт в этой сфере, эксперт отмечает, что большинство стран ЕС снижают адвалорною часть акцизов, предпочитая взимать их в виде специфической ставки.

«Из 28 государств, входящих в ЕС, с 2010 по 2016 год адвалорные ставки подняли только Болгария и Хорватия. Оставили неизменными – Финляндия, Польша, Литва.Все остальные – снижали. От умеренно снизивших Словакии, Чехии, Эстонии, Германии до радикально уменьшивших ставки – на треть, на две пятых Греции и Швеции, соответственно. Нидерланды, Дания, Словения снизили адвалорную ставку примерно на пятую часть. Все остальные страны – примерно на 1/15-1/10», - пишет автор.

По его словам, проводя такую политику, они получают снижение табакокурения, простоту фискального администрирования, рост сбора акцизов в бюджет.

«Нынешний акцизно-табачный спор – это, во-первых цена вопроса в несколько десятков миллиардов гривен в госбюджет (то есть больше этих миллиардов получим на неотложные нужды или меньше). А в-вторых, это – возможность мягко удержать людей от перехода на уж совсем дешевое курево», - резюмирует автор.