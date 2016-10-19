Гройсман призвал лучше продвигать украинский продукт на мировом рынке

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе заседания правительства призвал усилить работу по придвижению украинского продукта на мировом рынке и продумать возможности помощи украинским предприятиям по выстраиванию новых кооперационных связей.

"Пока эта ситуация в разработке, но для нашего правительства это приоритет. Задача – привлечь инвестиции, сделать национальный продукт, насытить внутренний рынок и занять свое место на мировых рынках. Нужно отойти от сырьевой экономики, а перейти к производству своего продукта", – сказал Гройсман.

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Ранее Гройсман сказал, что по расчетам правительства уже к концу года рост промышленного производства в стране должен составить порядка 2%.

Как сообщал УНИАН, дефицит внешней торговли товарами Украины по итогам января-августа 2016 года составил 3,567 миллиарда долларов, что в 1,7 раза больше дефицита за январь-август 2015 года на уровне 2,154 миллиарда долларов. Экспорт товаров за отчетный период составил 20,869 миллиарда долларов, сократившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10,1%, импорт сократился на 3,6% – до 24,436 миллиарда долларов.