"Укрпочта" хочет выпускать собственные платежные карты

Украинское государственное предприятие почтовой связи (УГППС) "Укрпочта" предлагает внести изменения в действующее законодательство, которые позволят "Укрпочте" выйти на рынок финансовых услуг и выпускать собственные платежные карты для обслуживания счетов физлиц. Об этом сообщил генеральный директор госпредприятия Игорь Смилянский на встрече с журналистами.

"Речь идет о расширении финансовых услуг "Укрпочты" путем внесения изменений в Закон "О почтовой связи". Данные изменения дадут предприятию право открывать депозитные и текущие счета, выпускать платежные карточки, предоставлять услуги инкассации", - сообщил он.

Для реализации данной инициативы госпредприятие предлагает определить в законодательстве понятие почтовых счетов, которые являются альтернативой банковским.

"Предлагаемый нами закон предусматривает новый термин "почтовые счета". Он новый для Украины, но является обычной международной практикой", - сказал Смилянский.

Для реализации своего плана госпредприятие намерено воспользоваться услугами национальной платежной системы "Простир".

С помощью платежной карты от "Укрпочты" украинцы смогут совершать покупки в Интернете, переводить средства с карты на карту, осуществлять оплату коммунальных платежей, а также получать пенсии и заработные платы.

По словам Смилянского, в первую очередь такая инициатива будет нацелена на жителей маленьких городов, в которых отсутствуют банковские учреждения.

"В 65% населенных пунктов отсутствуют банковские учреждения. Поэтому это вопрос доступа к цивилизации", - сказал гендиректор "Укрпочты".

Читайте такжеНБУ обязал банки прекратить сотрудничество с платежными системами России

Как сообщал УНИАН, по словам Смилянского, предоставление финансовых услуг является одним из приоритетов в работе "Укрпочты".

В середине сентября Смилянский сообщал, что "Укрпочта" намерена предоставлять банковские услуги путем законодательного расширения лицензии национального почтового оператора, а не путем получения банковской лицензии. По его словам, соответствующие изменения в закон о почтовой связи уже разработаны и госпредприятие рассчитывает, что парламент примет их до конца текущего года.

"Укрпочта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и является национальным оператором почтовой связи в стране. Предприятие предоставляет более 50 видов услуг через 12 тысяч отделений по всей Украине. Штат компании насчитывает около 76 тысяч сотрудников.

"Укрпочта" ежегодно осуществляет обработку и доставку потребителям более 240 миллионов почтовых отправлений, 16 миллионов посылок и отправлений с объявленной ценностью, 15 миллионов переводов, а также доставляет более 83 миллионов пенсий.

В 2015 году УГППС "Укрпочта" получило 53 миллиона гривень прибыли – лучший результат за последние 15 лет. В 2014 году компания получила 4 миллиона гривень убытков.