Шкиряк прогнозирует задержку реформ МВД из-за недофинансирования

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил советник главы МВД Зорян Шкиряк.

По его словам, в 2017 году Минфин предлагает ведомству 41 млрд грн., вместо необходимых 60 млрд грн.

«Необходимый минимум для продолжения реформ и обеспечения заработных плат - 60 млрд. А нам предлагают всего 41 млрд грн.», - отметил Шкиряк, добавив, что в случае, если в Минфине не пересмотрит свою позицию, то даже возникнут трудности с выплатой зарплат.

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Он также добавил, что в частности, на топливо Минфин предлагает в следующем году всего 300 млн грн за необходимого минимума 1,2 млрд грн.

Шкиряк подчеркнул, что 300 млн грн хватит только в случае, если автомобили будут потреблять всего по 1,2 литра топлива в день.

Кроме того, как отметил Шкиряк, «это (недофинансирование – ред.) может привести к остановке всех процессов реформы правоохранительной системы, а также факторов деморализации правоохранителей, потому что мы не сможем профинансировать зарплату даже в объемах текущего года».