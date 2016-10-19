Украина придерживается обязательства добросовестности перед МВФ по вопросу российского долга – Данилюк

Украина придерживается своего обязательства относительно добросовестности перед Международным валютным фондом по вопросу так называемого российского долга – долга Украины по еврооблигациям на 3 млрд долл. США, выкупленным Российской Федерацией в декабре 2013 года по договоренности между президентом РФ Владимиром Путиным и тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем.

Об этом говорится в заявлении министра финансов Украины Александра Данилюка, опубликованном на сайте Министерства финансов.

По словам министра, Россия в очередной раз делает несогласованные заявления при разных обстоятельствах для достижения собственных целей.

"Вчера министр Силуанов (министр финансов РФ Антон Силуанов – УНИАН) вновь подтвердил четкую позицию России о том, что последняя расценивает заявленные "российские еврооблигации" как суверенный двусторонний долг. Это прямо противоречит тому, о чем заявляет его доверенное лицо по его указанию и в его интересах в судебном процессе в Англии", – отметил Данилюк.

В любом случае, подчеркнул министр, Украина четко выразила свою позицию относительно заявленного российского долга в данном судебном процессе.

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По данным российских СМИ, вчера, 18 октября, Силуанов заявил, что дата встречи российского и украинского министров финансов в Германии для обсуждения проблемы долга по евробондам на 3 млрд долл. пока не назначена. По его словам, переговоры о реструктуризации этого долга возможны только после признания его суверенным и на лучших условиях, чем для коммерческого долга.

Как сообщал УНИАН, Россия обратилась в Высокий суд Лондона с иском против Украины в феврале этого года. Предметом спора является кредит, выданный в декабре 2013 года по договоренности между президентом РФ Владимиром Путиным и тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем, посредством выкупа евробондов Украины через Ирландскую фондовую биржу.

Украина включила российский кредит в периметр реструктуризации госдолга, которую успешно завершила по 13 из 14 выпусков облигаций в ноябре прошлого года. "Российские" облигации не вошли в перечень бумаг, прошедших реструктуризацию в связи с отказом РФ от участия в этом процессе. Российская сторона настаивала на получении лучших условий, чем у других кредиторов, что запрещено соглашением с держателями реструктуризированных облигаций.

МВФ в декабре прошлого года признал долг Украины перед РФ официальным, при этом смягчив требования своей политики кредитования стран, имеющих долговые проблемы, в том числе по суверенному долгу, что позволит продолжить сотрудничество с нашей страной даже при условии невыплаты долгов.

В связи с отказом РФ от участия в долговой операции Кабинет министров Украины в декабре прошлого года ввел мораторий на выплату по "российским" бондам, а впоследствии решением Верховной Рады этот мораторий был установлен как бессрочный.

По оценкам экспертов, судебное разбирательство с Россией будет сложным и займет несколько лет, однако не грозит особым дискомфортом для нашей страны, при этом решение суда в пользу России не будет достаточным основанием для мгновенной уплаты долга.