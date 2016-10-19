Нацбанк запустил сайт платежной системы "Простір"

Национальный банк Украины запустил сайт Национальной платежной системы "Простір", платежной организацией которой он является.

Согласно презентации на сайте регулятора, сайт системы доступен по адресу: prostir.gov.ua и предназначен для информирования о возможностях системы, а в дальнейшем станет формировать платежную культуру в Украине.

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По данным НБУ, в настоящее время участниками системы являются 45 банков, включая крупнейших эмитентов платежных карт "ПриватБанк", "Ощадбанк" и "Райффайзен Банк Аваль".

Справка УНИАН. Национальная платежная система "Простір" (ранее - Национальная система массовых электронных платежей или НСМЭП) – внутригосударственная банковская многоэмитентная платежная система массовых платежей, платежной организацией которой является Национальный банк Украины.