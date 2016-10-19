Нацбанк ослабил официальную гривню до 25,69 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 20 октября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2569,3239 (19 октября – 2566,3049)

100 EUR – 2820,8607 (19 октября – 2821,1390)

10 RUR – 4,1054 (19 октября – 4,0806)

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Как сообщал УНИАН, 19 октября котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,67/25,71 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,1490/28,1880 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4110/0,4120 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,6933 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 588 сделок на сумму 433,78 миллиона долларов.