Розничная торговля в Украине с начала года увеличилась на 3,3%

Оборот розничной торговли в Украине в январе-сентябре 2016 года увеличился на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года (в сопоставимых ценах) – до 829,8 миллиарда гривень, сообщается на сайте Государственной службы статистики.

Читайте такжеДефицит внешней торговли товарами Украины составил почти $1,5 миллиарда

Согласно сообщению, больше всего вырос оборот розничной торговли во Львовской и Киевской областях – на 7,6% и 6,9%, до 49,2 миллиарда гривень и 43,9 миллиарда гривень соответственно. Наибольшее снижение оборота зафиксировано в Донецкой области – на 3,6%, до 27,6 миллиарда гривень. Розничный товарооборот в Киеве за отчетный период увеличился на 3,9% – до 131 миллиарда гривень.

Госстат напоминает, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, в 2015 году оборот розничной торговли составил около 1 триллиона гривень, что на 20,7% меньше аналогичного показателя за 2014 год.