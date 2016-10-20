Нацбанк ожидает в 2019-2020 годах рост ВВП Украины на 4-5%



Об этом сообщается на сайте регулятора.

Согласно приведенным данным, на этот период регулятор прогнозирует инфляцию на уровне 5%, а учетная ставка НБУ составит 6-7%.

По информации НБУ, запланированная траектория снижения инфляции отражает компромисс между потерями от высокой инфляции и от процесса ее снижения в результате жесткой монетарной политики, а также приведения административно регулируемых цен в соответствие рыночному уровню.

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Как сообщал УНИАН, ВВП Украины во втором квартале 2016 года в годовом выражении, по сравнению со вторым кварталом 2015 года, вырос на 1,4%, по сравнению с предыдущим, первым кварталом 2016 года, с учетом сезонного фактора, - на 0,6%. Номинальный ВВП по итогам второго квартала составил 531,8 млрд грн, а в расчете на одного человека – 12,453 тыс. грн.

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП Украины в 2016 году на 1,5% при инфляции 15,1%, Всемирный банк – рост ВВП на 1% при инфляции 15%.

Согласно экспертному консенсус-прогнозу, составленному УНИАН, рост валового внутреннего продукта Украины по итогам 2016 года может составить 1% при инфляции до 19%.