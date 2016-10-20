Депутаты подали 1165 поправок к проекту госбюджета на 2017 год - министр финансов
Народные депутаты Украины в рамках обсуждения проекта государственного бюджета на 2017 год предложили внести 1165 поправок в документ, однако большинство поправок были отклонены из-за несбалансированности расходов и доходов. Об этом в эфире одного из телеканалов сказал министр финансов Украины Александр Данилюк.
«Было официально 1165 предложений к бюджету, большинство предложений было отклонено, потому что они не отвечали простому принципу сбалансированности. Пожелания к расходной части должны быть сбалансированы доходами, - сказал министр. - Были и нереалистичные предложения … но есть возможности страны и экономики. Мы сделали максимум, все подкреплено реальным ресурсом».
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Министр подчеркнул, что предложения вроде «увеличить зарплаты в три раза» - положительны. «Но хотите увеличить - пожалуйста, только предлагайте ресурс. Все хотят быть популярными, но если предложение не подкреплено реальными ресурсами, то людям, значит, пообещают, а потом этого не случится», - подчеркнул Данилюк.
Ранее премьер-министр Украины отмечал, что парламентарии предложили правительству увеличить расходную часть госбюджета в целом на 906 млрд грн, не предлагая при этом реальных доходов. В то же время расходная часть консолидированного бюджета, уже заложенная правительством, составляет порядка 960 млрд грн.