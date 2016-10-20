Приватизация и спецконфискация должны разморозить потенциал страны - Данилюк

Приватизация и спецконфискация активов экс-президента Януковича и его окружения должны раскрыть потенциал страны и стать источником не только бюджетных доходов, но и потока инвестиций в страну, сказал в интервью одному из телеканалов министр финансов Украины Александр Данилюк.

"Спецконфискация - это порядка 40 миллиардов гривень. Это реальные средства, но не конфискованные. Этот процесс надо завершить. Закон (о спецконфискации - УНИАН) этот вопрос решает. Голосуйте", - сказал Данилюк.

При этом он подчеркнул, что в проекте госбюджета этот ресурс заложен лишь частично - на уровне 10,5 миллиарда гривень. И эти средства не связаны с выплатами зарплат или социальных пособий.

"Теперь приватизация. Очень принципиальный вопрос. Это ресурс, который теряет свою стоимость, люди не получают от этого ничего. А можно ведь госактивы сейчас приватизировать, привлечь капитал, создать новые рабочие места - надо разморозить потенциал. Как в спецконфискации, так и в приватизации", - подчеркнул Данилюк.

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В то же время он обратил внимание, что есть активы, которые нельзя продавать. В первую очередь, это госмонополии - газотранспортная система или "Укрзализныця", а также некоторые предприятия госконцерна "Укроборонпром". "Продавать их нельзя, но можно привлечь партнеров, найти новый, эффективный менеджмент", - добавил министр.

Как сообщал УНИАН, в начале сентября Кабинет министров Украины обнародовал перечень предприятий, подлежащих приватизации в 2016-2017 годах. Он включает более 10 морских и речных торговых портов, около 20 шахт, более 10 энергогенерирующих и энергораспределительных компаний, а также Объединенную горно-химическую компанию (ОГХК), завод "Электротяжмаш", Одесский припортовый завод, предприятие "Сумыхимпром" и госпредприятие "Турбоатом".

По мнению премьер-министра Владимира Гройсмана, приватизация, которую планируется провести в Украине в ближайшие годы, должна стать основной инвестицией в создание национального продукта.