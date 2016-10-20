"Ощадбанк" получил более 400 миллионов прибыли против убытка годом ранее

Государственный "Ощадбанк" за 9 месяцев 2016 года получил 410,7 миллиона гривень чистой прибыли против 5,4 миллиарда гривень убытка за аналогичный период 2015 года.

Как сообщила УНИАН пресс-служба банка, операционный доход банка за этот период превысил 7 миллиардов гривень, из которых почти 5 миллиардов гривень - чистый процентный доход и 1,5 миллиарда гривень - чистый комиссионный доход. При этом, чистый комиссионный доход по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года вырос на 402,5 миллиона гривень, или на 35,8%.

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В сообщении отмечается, что активы банка выросли на 32,2 миллиарда гривень, или на 20,2%, - до 191,3 миллиарда гривень на 1 октября. Объем кредитов вырос на 4,2%, объем вложений в ценные бумаги - на 9,7%, собственный капитал - на 107,3%, объем депозитов юридических и физических лиц - на 37,9%. Адекватность регулятивного капитала банка по состоянию на 1 октября 2016 года составила 10,74%.

Справка УНИАН. "Государственный сберегательный банк Украины" ("Ощадбанк") зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года. 100% акций банка принадлежат государству. В 2015 году банк получил 12,3 миллиарда гривень убытка в связи с формированием резервов по активам.