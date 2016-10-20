Данилюк рассказал, что будет обсуждаться на переговорах с миссией МВФ

Об этом в интервью одному из телеканалов сказал министр финансов Украины Александр Данилюк.

"Миссия приезжает, мы будет обсуждать несколько вопросов, включая, например, бюджет. При этом во время моего визита в Вашингтон мы уже проговорили широкую палитру вопросов и договорились, что конкретнее поговорим во время приезда миссии. И (на повестке дня - УНИАН) многие вопросы. Но это не вопросы следующего транша, речь идет о том, как мы будем вести работу на следующие годы", - сказал министр.

Он также уточнил, что, говоря об очередном кредитном транше, не стоит драматизировать условия его получения в части внедрения в Украине рынка земли или пенсионной реформы.

"Что касается земли. Мы как правительство должны предложить парламенту модель рынка сельхозземель. Вот это наше обязательство. И это мы должны отправить (законопроект о рынке земель - УНИАН) в парламент. Но это должен быть настоящий рынок", - пояснил министр.

Ранее в правительстве также отмечали, что речь о повышении пенсионного возраста до конца года не идет, однако реформа пенсионной системы в Украине стоит в перечне первостепенных задач правительства.

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Как сообщал УНИАН, Украина возобновила сотрудничество с МВФ по четырехлетней программе расширенного финансирования (EFF) объемом финансирования 17,5 миллиарда долларов в сентябре текущего года - после более чем годичного перерыва. Совет директоров Фонда 14 сентября сообщил о завершении второго пересмотра программы сотрудничества с Украиной и принял решение выделить Киеву третий по счету кредитный транш объемом 1 миллиард долларов. Два предыдущих транша Украина получила в 2015 году. Таким образом, общий объем уже выделенного финансирования составил 7,62 миллиарда долларов.

До конца года Украина ожидает еще одного пересмотра программы реформ и выделения к декабрю четвертого кредитного транша объемом 1,3 миллиарда долларов. В случае, если такое решение будет принято, оно станет первым подобным решением в истории отношений Украины с Фондом. Ранее все программы сотрудничества завершались на получении нашей страной 2-3 траншей.

Для получения средств Украина должна будет представить модель реформы пенсионной системы, которую следует начать уже в 2017 году, модель запуска рынка земли, модель налоговых изменений, включающую упразднение спецрежима уплаты НДС для агропредприятий и упрощенную систему налогообложения для юридических лиц.