У Медведева прогнозируют 20 лет стагнации России и "дрейфа в сторону бедных стран"

В ближайшие 20 лет российская экономика будет стагнировать и постепенно приближаться к бедным странам, сообщают Ведомости со ссылкой на долгосрочный прогноз Минэкономразвития РФ.

"Выйдя из рецессии в 2017 году, экономика в предстоящие 20 лет будет расти крайне медленно - в среднем на 2% в год (от 1,7 до максимум 2,6%). Это примерно в 1,5 раза ниже среднемировых темпов: тем самым Россия будет сдвигаться все ближе к бедным странам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что увеличить ВВП за 20 лет России удастся лишь в 1,5 раза. Реальные доходы населения РФ будут расти в среднем на 1,4% в год и выйдут на уровень 2013 года только в 2021 году, в 2035 году превысив его менее чем на 30%. На столько же они выросли за 2006-2007 годах.

В том же 2021 году удастся преодолеть последствия трехлетнего инвестиционного спада: инвестиции выйдут на уровень докризисного 2013 года, но темп их роста также останется умеренным - в среднем 3,3% ежегодно. Российский экспорт будет расти примерно на 2% в год, импорт - почти на 4%, торговый баланс и счет текущих операций будут постепенно сжиматься, но сократится почти до нуля и отток капитала.

"Данный вариант прогноза - "базовый плюс" - основывается на консервации текущих тенденций и инерционном развитии, но он еще не самый худший. Всего вариантов три, но все они исходят из того, что ни более дорогая нефть, ни более высокая занятость преодолеть стагнацию экономике не помогут", - подчеркивает издание.

В базовом варианте среднегодовой темп ВВП лишь немногим ниже - 1,8%, как и производительность труда (2% в среднем в год против 2,1% в "базовом плюс"). Ранее похожий прогноз - стагнации до 2030 года с темпом около 1,5% в год - составил Минфин РФ, уточнив, что это вариант без структурных реформ и он не основной.

Вариант с реформами представлен в третьем, целевом сценарии прогноза Минэкономразвития. В нем более быстрый рост внутренних инвестиций сопровождается более высокой (в отличие от других двух вариантов) производительностью труда, более быстрым ростом доходов населения.

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Рост экономики ускоряется до более 4% уже в 2019 году и остается выше среднемирового: в среднем - 3,6% в год за 2016-2035 годы.

Опережение мировых темпов должно быть достигнуто за счет перехода российской экономики на инвестиционную модель роста, пояснил представитель Минэкономразвития. Это рост доходов компаний за счет снижения их издержек, улучшение бизнес-климата, поддержка несырьевого экспорта.

Рост экономики на 3,5% в год - это максимальный темп роста на долгосрочный период, пояснил изданию Андрей Клепач, зампред ВЭБа, в недавнем прошлом - замминистра экономического развития, отвечавший за макропрогноз.

Долгосрочный прогноз социально-экономического развития России до 2035 года подготовлен Минэкономразвития и направлен в Минфин в соответствии с требованием закона о стратегическом планировании. На основе макропрогноза Минфину нужно сделать долгосрочный бюджетный прогноз, чтобы определить приоритеты бюджетных трат и запланировать финансирование госпрограмм.