В Одессе разоблачили конвертационный центр с ежемесячным оборотом в 30 миллионов (фото)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесского областного управления СБУ, функционирование центра, с помощью которого средства предприятий переводились в наличные, прекратили сотрудники СБУ совместно с прокуратурой в конце прошлой недели.

«Злоумышленники создали противоправную схему проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумуляции и перевода в наличность средств предприятий Одесской и Киевской областей, а также вывода средств за рубеж. Также дельцы помогали уклоняться от уплаты налогов и формировать налоговый кредит», - сказали в пресс-службе.

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В пресс-службе уточнили, что «на горячем» задержан организатор схемы, вместе с двумя курьерами и бухгалтерами, которые выполняли и документально оформляли перемещения средств.

«Во время одновременно девяти обысков правоохранители изъяли оргтехнику, реквизиты и печати банковских учреждений, платежную документацию, подтверждающие проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций. Также обнаружено 5 единиц огнестрельного оружия и почти 3 тыс. патронов, которые хранились без соответствующих разрешений», - добавили в пресс-службе.

Следствие продолжается.