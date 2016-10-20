Система Prozorro сэкономила бюджету уже более 5 миллиардов – Минэкономразвития

Экономия бюджетных средств благодаря использованию системы электронных государственных закупок Prozorro, распространившихся на всех государственных заказчиков с 1 августа, превысила 5 миллиардов гривень.

Об этом сообщается на официальной странице Министерства экономического развития и торговли в соцсети Facebook.

"ProZorro сэкономила более 5 миллиардов гривень! Да, именно столько средств из госбюджета было сэкономлено с момента запуска системы публичных электронных закупок Prozorro. Размер экономии определяется просто: как разница между плановой суммой закупки и ценой, предложенной победителем тендера", - говорится в сообщении.

В региональном разрезе наибольший объем экономии достигнут в Киевской (3,42 миллиарда гривень), Одесской (303,72 миллиона гривень), Донецкой (287,43 миллиона гривень), Днепропетровской (288,04 миллиона гривень) и Львовской (196,27 миллиона гривень) областях.

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Как сообщал УНИАН, система электронных государственных закупок Prozorro с 1 августа стала обязательной к применению для всех государственных заказчиков при закупках от 200 тысяч гривень для товаров и от 1,5 миллиона гривень для работ.

Ранее в Минэкономразвития рассчитывали, что по итогам 2016 года использование Prozorro позволит сэкономить около 5 миллиардов гривень, а в 2017 году – 50 миллиардов гривень.

Украинская система Prozorro получила международную премию в сфере закупок World Procurement Awards (WPA) в номинации Public Sector.