Кубив назвал основные факторы экономического роста в 2017 году

Правительство называет ключевыми факторами экономического роста в 2017 году наращивание экспорта, которые прогнозируется уровне 8%, а также привлечение прямых иностранных инвестиций.

Об этом в ходе круглого стола в Киеве сказал первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив.

"Основные точки роста – экспорт и привлечение инвестиций", – сказал Кубив.

При этом он подчеркнул, что стимулы для экспорта и инвестиций заложены в проекте государственного бюджета на 2017 год, ключевой задачей которого является укрепление макроэкономической стабильности и ускорение экономического роста.

Также, по словам Кубива, приоритетами финансирования станут образование, медицина, Дорожный фонд, промышленное производство и сектор безопасности и обороны.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 21 сентября приняла к рассмотрению подготовленный правительством проект государственного бюджета на 2017 год с дефицитом 3% ВВП, доходами – 706,269 миллиарда гривень, расходами – 775,265 миллиарда гривень.

Кабинет министров утвердил проект госбюджета 15 сентября на внеочередном заседании. В ходе его презентации премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что подготовленный бюджет является бюджетом экономического развития.

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В июне текущего года Кабмин утвердил проект бюджетной резолюции, предусматривающей рост ВВП в 2017 году на 3-4%, инфляцию на уровне 8,1%, уровень безработицы 8,6%, прогнозный уровень госдолга – 66,8% ВВП и курс гривни на уровне 27,2 гривни за доллар.

По данным Госстата, дефицит внешней торговли товарами в Украине в январе-августе 2016 года составил 1,465 миллиарда долларов против 548,5 миллиона долларов профицита за аналогичный период прошлого года. Экспорт товаров из Украины в январе-августе 2016 года к январю-августу 2015 года снизился на 9% – до 22,719 миллиарда долларов, импорт – на 0,9%, до 24,184 миллиарда долларов.

Объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины (акционерный капитал нерезидентов) на 1 июля 2016 года составил 44,791 миллиарда долларов, что на 2,282 миллиарда долларов, или на 5,4%, больше показателя на начало года на уровне 42,509 миллиарда долларов.