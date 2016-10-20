Рада приняла за основу предложения профильного комитета по госбюджету-2017

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении подготовленные профильным парламентским комитетом поправки к разработанному Кабинетом министров проекту государственного бюджета Украины на 2017 год.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий проект постановления авторства Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета о выводах и предложениях к проекту Закона Украины "О государственном бюджете Украины на 2017 год" (№5000-П) поддержали 245 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.