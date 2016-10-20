Нацбанк ослабил официальную гривню до 25,70 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 21 октября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2570.3574 (20 октября – 2569.3239)

100 EUR – 2822.2524 (20 октября – 2820.8607)

10 RUR – 4.1179 (20 октября – 4.1054)

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Как сообщал УНИАН, 20 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,65/25,68 грн/долл.

По словам диллера комерческого банка, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,0870/28,1170 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4110/0,4120 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,7036 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 575 сделок на сумму 418,06 млн долл.