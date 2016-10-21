Нардепы почти вдвое увеличили себе должностные оклады

Как пишет Экономическая правда, соответствующая норма содержится в принятом накануне Радой проекте постановления №5000-П "О выводах и предложениях к проекту Закона Украины о Государственном бюджете Украины на 2017 год".

Документ в целом поддержали 230 народных депутатов.

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Кроме других предложений, в постановлении также содержится такая норма: "Утвердить нормы финансового обеспечения деятельности народных депутатов Украины".

Также документ отменяет все другие предварительные решения Верховной Рады, которые касаются норм финансового обеспечения парламентариев.

Исходя из документа, должностной оклад председателя Верховной рады Андрея Парубия увеличится до 30 минимальных заработных плат (минимальная зарплата в Украине составляет 1450 гривен – ред.) - до 43,5 тысячи гривен, заместителя председателя Ирины Геращенко - до 28 окладов - до 40,6 тысяч гривен.

Зарплата заместителя председателя ВР Оксаны Сыроед так же увеличится до 28 минимальных заработных плат.

Заработная плата народного депутата составит 25 "минималок", что равняется - 36,250 тысячи гривен.

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Согласно документу, для оплаты труда помощников-консультантов независимо от их количества народному депутату устанавливается общий месячный фонд в пределах 16 минимальных заработных плат - до 23,2 тысячи гривен.

Напомним, заработная плата председателя ВР Парубия за сентябрь составила 20,2 тыс. гривен, Геращенко - 19,7 тыс. гривен, а заместителя председателя Сыроед - 18,6 тыс. гривен.

С учетом всех надбавок, доплат и вознаграждений Парубий заработал в сентябре 20 240 гривен. Первому вице-спикеру Геращенко всего за сентябрь было начислено 19 742 тысячи гривен. Зарплата Сыроед за август составила 18,6 тыс гривен.

Напомним, в августе зарплата Парубия составила 17,4 тыс. гривен, Геращенко - 6,3 тыс. гривен, Сыроед - 14,1 тыс. гривен.

Соответствующие изменения вступают в силу с 1 января 2017 года.