НБУ упростил процедуру согласования руководителей банков

Национальный банк Украины усовершенствовал процедуру согласования руководителей банков, упростив требования к предоставляемым в НБУ пакетам документов.

Как сообщается на сайте НБУ со ссылкой на постановление №395, вступающее в силу сегодня, 21 октября, регулятор не будет требовать документы о признании в Украине иностранных дипломов об образовании, однако оставил за собой право запросить такие документы в исключительных случаях.

Также Нацбанк исключил из перечня ряд документов по деловой репутации для кандидатов, имеющих длительный опыт работы на руководящих должностях в финансовых регуляторах, центральных и коммерческих банках стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития, международных финансовых учреждениях, а также руководителей дочерних банков иностранных банковских групп в Украине.

Вместо тестирования кандидаты будут проходить собеседование непосредственно с правлением НБУ для определения их профессиональной пригодности и деловой репутации.

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Кроме того, регулятор больше не будет согласовывать "исполняющих обязанности" руководителей банков, при этом исполнение обязанностей главы правления и главного бухгалтера банка другими лицами допускается не более чем в течение трех месяцев, других руководителей банка – не более шести месяцев.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины утвердил изменения в порядок регистрации и лицензирования банков, которыми уточнил требования к деловой репутации банкиров и предоставил банкам право обращаться с ходатайством к регулятору о неприменении в отношении потенциального руководителя банка отдельных признаков отсутствия безупречной деловой репутации.