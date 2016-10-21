Китай снова ослабил курс юаня к доллару

Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) в пятницу вновь ослабил курс юаня к доллару - еще на 0,36% до 6,7558 за единицу американской валюты.

Регулятор установил средний обменный курс юаня к доллару на отметке 6,7558, что на 247 пункта выше фиксинга четверга, когда курс составлял 6,7311, сообщает Росбалт.

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В настоящее время курс юаня находится на самом низком уровне с сентября 2010 года. НБК на прошлой неделе впервые за многие годы опустил обменный курс ниже 6,7 юаня за доллар.

В минувшую среду официальный представитель Государственного статистического бюро Китая Шэн Лайюнь заявил, что недавняя девальвация юаня обусловлена внешними факторами и оснований для продолжительного обесценивания китайской валюты нет.

В августе 2015 года Центробанк резко ослабил курс юаня к доллару (сразу на 3% - с 6,20 до 6,40), что потрясло мировые фондовые рынки. Позже регулятор направил усилия на стабилизацию юаня. После этого произошли еще 3 волны ослабления китайской валюты: зимой 2015-2016 годов (до 6,55), в июле 2016 года (до 6,67), третья началась в октябре.