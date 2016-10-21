Кабмин не будет упразднять упрощенную систему налогообложения бизнеса

Кабинет министров Украины в рамках выполнения обязательств перед ключевым кредитором страны - Международным валютным фондом не будет упразднять существующую на текущий момент систему упрощенного налогообложения бизнеса, однако будет всячески противодействовать попыткам крупных компаний использовать такую систему для уклонения от уплаты налогов.

Об этом говорится в правительственном сообщении, размещенном на официальной странице Кабмина в Twitter.

"В представленном правительством проекте Налогового кодекса упрощенная система (налогообложения - УНИАН) остается. Но правительство будет противодействовать крупным компаниям, которые "маскируются" под упрощенцев с целью уклониться от уплаты налогов", - говорится в сообщении.

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В правительстве также подчеркнули, что требование МВФ упразднить упрощенную систему в принципе - это миф.

"Мы опровергаем очередной миф сотрудничества с МВФ", - подчеркнули в правительстве.

Как сообщал УНИАН, в Украине упрощенная система налогообложения бизнеса действует с 2010 года и применяется к предприятиям в основном малого и среднего бизнеса. Она представляет собой уплату единого налога, размер которого определяется размером предприятия, количеством нанятых работников и сферой деятельности. За последние годы система претерпела ряд изменений, в частности, вместо 4 групп упрощенцев остались только три, а порог доходов, позволяющих относить бизнес к упрощенной системе, снижен до 5 миллионов гривень в год с 20 миллионов гривень.

С 2015 года в Украине ведутся дискуссии о том, что упрощенная система является лазейкой для крупного бизнеса и позволяет ему не платить тот объем налогов, который пришлось бы платить на общей системе налогообложения. Рекомендация пересмотреть условия упрощенной системы высказывалась как финансистами МВФ, так и советниками правительства Украины. В частности, Стратегическая группа советников под управлением Ивана Миклоша и Лешека Бальцеровича предлагает оставить упрощенную систему налогообложения только для частных предпринимателей.