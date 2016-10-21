Кабмин перенаправил 125 миллионов бюджетных средств на оборону

Кабинет министров Украины перенаправил 125 миллионов гривень бюджетных средств, выделенных Министерству экономического развития и торговли Украины, на реализацию проектов по изготовлению новой и модернизации существующей продукции оборонного назначения, а также закупке оборудования.

Об этом говорится в распоряжении №754, опубликованном на веб-портале правительства.

"Осуществить перераспределение расходов в сумме 125 миллионов гривень путем уменьшения объема расходов развития по программе "Поддержка государственных и региональных инвестиционных проектов" и увеличения объема расходов развития по программе "Выполнение государственных целевых программ реформирования и развития оборонно-промышленного комплекса, разработки, освоения и внедрения новых технологий, наращивания имеющихся производственных мощностей для изготовления продукции оборонного назначения", - говорится в распоряжении.

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Министерству экономического развития и торговли поручено согласовать перераспределение расходов с Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам бюджета, а Министерству финансов - внести изменения в роспись государственного бюджета.

Как сообщал УНИАН, Кабмин заложил в проекте госбюджета на 2017 год объем финансирования сферы безопасности и обороны на уровне 5% ВВП, или 129 миллиардов гривень. Такой ориентир перед правительством ставил президент Украины Петр Порошенко.

Как подчеркнул замминистра экономразвития Юрий Бровченко, заложенные в проект госбюджета средства позволят простимулировать развитие предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины.