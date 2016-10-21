В Киеве двух мужчин задержали во время сбыта 20 тысяч фальшивых долларов

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

Правоохранители во время досудебного расследования выяснили, что гражданин Украины вместе с гражданином Республики Беларусь договорились о продаже заинтересованным лицам поддельных купюр номиналом 100 долл. из расчета 50 настоящих долларов за 100 поддельных.

«Дельцов разоблачили при попытке сбыта 20 тыс. поддельных долларов США за 10 тыс. настоящих. Поддельные купюры изъяты», - говорится в сообщении.

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Задержанным сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 199 (сбыт поддельных денег) Уголовного кодекса Украины.

Подготовлено ходатайство об избрании им меры пресечения.