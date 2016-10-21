В украинской банковской системе сохраняется превышение уровня выдач кредитов связанным лицам

Значение норматива максимального размера кредитного риска по операциям со связанными лицами (Н9) по банковской системе Украины за сентябрь снизилось на 0,86 п.п. - до 28,19%, однако это значение остается выше установленного Национальным банком Украины допустимого максимума в 25%.

Как свидетельствуют данные на сайте НБУ о значениях экономических нормативов на 1 октября, остальные показатели по банковской системе Украины находятся в пределах нормы.

В частности, норматив достаточности (адекватности) регулятивного капитала на конец сентября составил 14,22%, что на 0,32 п.п. выше показателя месяцем ранее, при этом значение норматива демонстрирует рост четвертый месяц подряд.

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Регулятивный капитал за месяц вырос на 4,835 миллиарда гривень – до 142,336 миллиарда гривень, что Нацбанк объяснил выполнением банками программ докапитализации по результатам диагностического обследования.

Как сообщал УНИАН, норматив максимального размера кредитного риска по операциям со связанными лицами (Н9) по банковской системе Украины на конец августа оставался выше установленного НБУ допустимого максимума в 25%, и за месяц значение норматива выросло на 0,7 п.п. - до 29,06%.

По информации НБУ, рост значения норматива обусловлен продолжением работы регулятора по признанию банками операций со связанными лицами.