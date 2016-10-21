Поступления в местные бюджеты с начала года выросли почти на 50%

Налоговые поступления в местные бюджеты в январе-сентябре текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 34 миллиарда гривень, или на 47%, - до 104 миллиардов гривень.

Об этом на своей странице в сети Facebook написал глава Государственной фискальной службы Роман Насиров.

"При этом мы перевыполняем показатели 2015 года ежемесячно. Так, в сентябре в местные бюджеты уплачено 11,4 миллиарда гривень, что почти на 43% больше фактических поступлений в сентябре 2015 года", - написал он.

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Как сообщал УНИАН, профицит местных бюджетов по итогам 9 месяцев текущего года составил 32 миллиарда гривень.

Украина с 2014 года проводит реформу бюджетной децентрализации, передавая на места управленческие и финансовые функции. Заявленные преобразования должны принести регионам в целом около 40 миллиардов гривень дополнительных доходов в год. В то же время, на центральном уровне остается возможность предоставления финансовой помощи регионам, в том числе благодаря Фонду регионального развития. В 2016 году бюджет Фонда регионального развития составил 3 миллиарда гривень, а проект госбюджета на 2017 год предусматривает его увеличение до 9 миллиардов гривень.

Распорядителем средств Фонда регионального развития является Кабмин. В связи с этим премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал местные власти повысить эффективность использования дополнительных средств, полученных в результате финансовой децентрализации.