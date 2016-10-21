Нацбанк купил сегодня на валютном аукционе $30 миллионов

Национальный банк Украины на валютном аукционе в пятницу, 21 октября, купил у банков весь заявленный на аукционе объем валюты - 30 миллионов долларов.

Как сообщается на сайте НБУ, средневзвешенный курс аукциона составил 25,6606 гривни/доллар, а общий объем принятых заявок на участие в торгах – 38 миллионов долларов.

По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к 15:00 установились на уровне 25,63/25,67 гривни/доллар.

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По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанке к этому часу составил 25,6654 гривни/доллар.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 18 сентября 2015 года ввел практику проведения регулярных аукционов по покупке валюты на межбанковском валютном рынке для пополнения золотовалютных резервов. В конце октября котировки на межбанке сдвинулись в сторону ослабления гривни – до 23-24 гривни/доллар, в связи с чем с 30 октября Нацбанк сменил назначение аукционов и начал также продавать валюту.

За 2015 год НБУ купил на межбанковском валютном рынке для пополнения резервов около 1,6 миллиарда долларов.