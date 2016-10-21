Нацбанк укрепил официальную гривню до 25,66 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 24 октября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2566,2802 (21 октября – 2570,3574)

100 EUR – 2793,6526 (21 октября – 2822,2524)

10 RUR – 4,1093 (21 октября – 4,1179)

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Как сообщал УНИАН, 21 октября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 25,62/25,65 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,9050/27,9260 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4100/0,4110 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:00 установился на уровне 25,6680 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 287 сделок на сумму 116,86 миллиона долларов.