Китай ослабил курс юаня до нового шестилетнего минимума

Средний обменный курс юаня к американскому доллару обновил шестилетний минимум после того, как Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) опустил его еще на 0,2%, сообщает Росбалт.

"В понедельник регулятор установил средний обменный курс юаня к доллару на отметке 6,7690, что на 132 пункта выше фиксинга минувшей пятницы, когда курс составлял 6,7558", - говорится в сообщении.

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Курс юаня с середины октября находится на самом низком уровне с сентября 2010 года и в понедельник вновь обновил шестилетний минимум.

На прошлой неделе официальный представитель Государственного статистического бюро Китая Шэн Лайюнь заявил, что недавняя девальвация юаня обусловлена внешними факторами и оснований для продолжительного обесценивания китайской валюты нет.

В августе 2015 года НБК резко ослабил курс юаня к доллару (сразу на 3% — с 6,20 до 6,40), что потрясло мировые фондовые рынки. Позже китайский ЦБ направил усилия на стабилизацию юаня. После этого произошли еще три волны ослабления китайской валюты: зимой 2015-2016 (до 6,55), в июле 2016 года (до 6,67), третья началась в октябре.